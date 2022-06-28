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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:21

Медведев не отказался от лозунга "свобода - лучше, чем несвобода"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ, экс-президент Дмитрий Медведев заявил, что по-прежнему верит в девиз "свобода - лучше, чем несвобода", с которым он шел на президентские выборы, и применил его к событиям на Украине.

В интервью газете "Аргументы и факты" Медведев ответил на вопрос, как он сейчас относится к лозунгу "свобода - лучше, чем несвобода", который стал лейтмотивом его президентства.

"По-прежнему свобода - лучше, чем несвобода. Именно поэтому сейчас проводится специальная военная операция на Донбассе, демилитаризация и денацификация Украины", - пояснил он.

По словам Медведева, целью этой операции - "дать отпор" силам, которые "пришли на Украине к власти и много лет терроризировали население республик Донбасса, и к нуждам своего народа относились, прямо скажем, потребительски, проще говоря, дербанили все, что плохо лежит".

Дмитрий Медведев Украина
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