Медведев счел, что санкции Запада введены надолго, но к краху России не приведут

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Запад недооценивает Россию, "адские санкции" не приведут к краху страны, как рассчитывают те, кто их вводит, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Понятно, что все эти блокады и запреты - очень надолго. Наши оппоненты ждут, что либо мы пойдем к ним на поклон, либо наша экономика рухнет. Уверяют своих граждан, что "адские санкции" против России вот-вот приведут ее к краху. Придется их разочаровать. Такого не произойдет", - заявил Медведев.

Он считает, что Запад недооценивает Россию.

"Или, точнее, пытается выдать желаемое за действительное. Это совсем не первый раз в нашей истории, когда на нас давят всеми силами. И рассчитывать нам приходится исключительно на собственные ресурсы и интеллект. Даже в самые сложные времена мы нажиму не поддавались, а железный занавес помехой для нас не стал. И сейчас, я уверен, будет так же. И свою промышленность сумеем развить, и "дырки" в этом занавесе сделать немаленькие", - сказал замглавы Совбеза РФ.

По его словам, технологический суверенитет России - одно из главных условий обеспечения независимости и безопасности России.

"Под санкциями мы живем уже не первый год (не считая советского времени, там речь шла о десятилетиях). Последние пакеты, несмотря на их колоссальный размер, неожиданностью для нас не стали. Если очистить речи наших оппонентов от высоких слов и пропагандистской шелухи, останутся простые и неприглядные мотивы подобных действий - сдерживание развития России, торговые войны, борьба за влияние на рынках, страх и заискивание перед Америкой, от которой европейские страны зависят буквально во всем", - сказал он.

Медведев отметил, что все страны, объявившие о санкциях в отношении России, "являются сателлитами США, а их начальники решают свои внутриполитические задачи". "Особого дела до Украины и ее народа им особо нет. Это они уже продемонстрировали не раз. Зависимость - это всегда плохо. Рано или поздно ее используют как рычаг давления на несогласных", - подчеркнул замглавы Совбеза РФ.

По мнению зампреда Совбеза, России предстоит в кратчайшие сроки наладить собственные производства практически во всех отраслях экономики, не зависящие от поставок из-за рубежа, переориентироваться в сотрудничестве на надежных иностранных партнеров.

"В числе приоритетов сегодняшней политики России - создание отечественной продукции и комплектующих, которые позволят нам обойтись без импортных деталей, программного обеспечения или сервисов, исключат ситуации, когда наши инновации имеют в своей основе иностранную, импортную базу", - заявил Медведев.

Он отметил, что это сложная стратегическая задача.

"Нам предстоит в крайне сжатые сроки наладить собственное производство, не зависящее от поставок из-за рубежа, практически во всех отраслях. Особенно - в высокотехнологичных, наукоемких сферах, где в нас и раньше видели опасных конкурентов, а потому постоянно стремились убрать с дороги", - подчеркнул Медведев.

Кроме того, необходимо обучить российских специалистов, которые бы не уступали по своей квалификации уехавшим сотрудникам западных компаний, отметил замглавы Совбеза РФ.

"Многие, замечу в скобках, всячески пытались отсрочить отъезд, но подчинились давлению со стороны своих правительств", - сказал Медведев.

Он добавил, что России нужно переориентироваться на новых надежных партнеров.

"Они у нас есть в странах и на континентах, для которых Америка не является ни безусловным авторитетом, ни "хозяином" или управляющим. Это признали уже и на Западе - отделить Россию от остального мира не вышло", - резюмировал Медведев.