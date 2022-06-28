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Стриминговый сервис Twitch оштрафован на 2 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы во вторник признал видеосервис Twitch виновным в административном правонарушении, выразившемся в отказе локализовать данные россиян на территории России, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

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"Признать Twitch Interactive, Inc виновной в правонарушении по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ) и назначить штраф в размере 2 млн рублей", - огласил решение судья.

Видеостриминговый сервис Twitch специализируется на тематике компьютерных игр и киберспортивных турнирах.

В Роскомнадзоре сообщали, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ. Среди локализовавших данные в России компаний были названы Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking и LG.

В России за нарушение требования о локализации данных заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.

Twitch Россия
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