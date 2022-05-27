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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:45

РКН составил протоколы на семь компаний за отказ локализовать данные россиян

РКН составил протоколы на семь компаний за отказ локализовать данные россиян
Фото: Yuriko Nakao/Getty Images

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор составил протоколы на семь иностранных интернет-компаний, которые не выполняют требование российского закона и не локализуют базы данных российских пользователей в России, сообщило ведомство.

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Ранее стало известно, что мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал такие протоколы в отношении компаний UPS (United Parcel Service), Likeme, Twitch и Apple, а на Google такой протокол был составлен уж повторно.

Из сообщения Роскомнадзора следует, что данные о локализации персональных данных россиян ведомству не предоставили также Airbnb и Pinterest.

На Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple и UPS РКН составил протоколы ч. 8 ст. 13.11 КоАП (Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных россиян на территории России).

В отношении Google составлен протокол о повторном нарушении этого требования (ч. 9 ст. 13.11 КоАП), уточнил РКН и напомнил, что в 2021 году компания была оштрафована на 3 млн рублей за отказ локализовать базы данных. Штраф был оплачен. Штраф за повторное нарушение может составить от 6 млн рублей до 18 млн рублей.

Остальным шести компаниям грозят штрафы на сумму от 1 млн до 6 млн рублей.

В Роскомнадзоре сообщали, что базы данных российских пользователей локализовали около 600 зарубежных компаний.

В 2016 году Таганский суд заблокировал соцсеть LinkedIn за отказ перенести в Россию базы данных россиян.

Роскомнадзор Google Apple Airbnb Pinterest Likeme Twitch UPS
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