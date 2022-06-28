Сельхозкомпаниям разрешили использовать навоз в с/х производстве

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, который позволяет сельхозпроизводителям использовать побочные продукты животноводства (навоз) в сельскохозяйственном производстве, сейчас это сопряжено с получением множества разрешений.

Документ (№79874-8) был внесен в парламент группой депутатов и сенаторов.

Действующее законодательство РФ в области охраны природы относит навоз к отходам производства, что не позволяет использовать в сельскохозяйственном обороте. Есть факты наложения на сельхозпредприятия штрафов за неправильное обращение с навозом. Следуя букве действующего закона, производители должны разработать паспорт отходов в соответствии с классом опасности, провести экологическую экспертизу проектной документации, получить лицензию на деятельность и внести навозохранилища в государственный реестр объектов размещения отходов.

"Закон устроен таким образом, что, например, использование перепревшего навоза пятого класса опасности от вашей коровы в качестве удобрения для полей подпадает под понятие утилизации, поэтому обязательно должно лицензироваться. Затраты предприятий на переработку отходов могут доходить до 400 рублей – 1 тыс. 500 рублей за тонну", - поясняло ранее проблему агентство молочного рынка "Milknews".

"Все мы хорошо помним случаи, когда контрольно-надзорными органами на сельскохозяйственные организации были наложены непомерные штрафы за нарушение правил обращения с отходами животноводства, порой приводящие предприятия на грань банкротства" - напомнила журналистам замглавы комитета по аграрным вопросам Надежда Школкина.

По словам депутата, после вступления закона в силу, продукты жизнедеятельности животных будут считаться отходами только в случае нарушений требований, предъявляемых к таким продуктам в рамках государственного контроля. Во всех остальных случаях, продукты жизнедеятельности животных будут относятся к побочным продуктам животноводства, призванным повышать плодородие сельхозземель в виде органических удобрений.

"Иными словами, отныне продукты жизнедеятельности животных не считаются отходами животноводства в случае их переработки и использования в сельскохозяйственном производстве", - пояснила депутат.

В случае ненадлежащего использования отходов животноводства (например, при стоке их в водоём или выгрузке на сельхозугодия без соответствующей переработки) собственнику грозит штраф в размере платы за негативное воздействие на окружающую среду, исчисляемое в соответствии с законом "Об охране окружающей среды", с применением коэффициента 1.

По экспертным оценкам, приведенным в пояснительной записке к принятому закону, в России в сельскохозяйственных организациях ежегодно образуется около 180 млн тонн побочных продуктов животноводства.

"Принятие законопроекта позволит создать самостоятельную отрасль обращения органических удобрений, экспортировать эту продукцию, а также использовать побочные продукты животноводства в качестве сырья в сельскохозяйственном производстве", - считают авторы законопроекта.