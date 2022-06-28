Госдума ввела в законы понятия "вторичное сырье" и "вторичные ресурсы"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении пакеты поправок, которые вводят в законодательство новые понятия: "вторичные ресурсы" и "вторичное сырье".

Это закон "О внесении изменений в ФЗ "Об отходах производства и потребления" и федеральный закон "Об охране окружающей среды" в части регулирования обращения со вторичными ресурсами.

В поправках вторичные ресурсы определяются как виды отходов, обращение с ними будет регулироваться по требованиям ФЗ "Об отходах производства и потребления". При этом предлагается разработать информационно-технические справочники по вторичному сырью, в которых будут содержаться систематизированные данные в области получения вторичного сырья.

Закон также вводит новую статью - "Требования при обращении с побочными продуктами производства". Ее положения учитывают существующую практику, когда получаемый в производственной деятельности побочный продукт не является отходом, а используется в качестве сырья в собственном производстве или для потребления в качестве готовой продукции.

Предлагается установить, что юридические лица и индивидуальные предприниматели сами смогут определять, что есть отход или побочный продукт производства вне зависимости от факта включения таких веществ и предметов в федеральный классификационный каталог отходов (за исключением отдельных веществ и предметов, которые включены в перечень, утверждаемый федеральным правительством).

Складирование побочных продуктов производства должно осуществляться с соблюдением требований законодательства об охране окружающей среды, законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иных требований законодательства.

Побочные продукты производства признаются отходами в следующих случаях: при их размещении в объектах размещения отходов; неиспользования побочных продуктов в качестве сырья в собственном производстве или путем передачи иным лицам в качестве продукции по истечении трехлетнего срока с момента отнесения веществ и предметов к побочным продуктам производства.

Чтобы стимулировать вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот, законопроект предлагает устанавливать перечни видов товаров, работ, выполнение которых допускается только с использованием определенной доли вторичных ресурсов и в отношении которых осуществляется стимулирование деятельности.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года, но для отдельных его положений предусмотрены отсрочки.