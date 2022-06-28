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Жара побила многолетние температурные рекорды в трех регионах на северо-западе РФ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Температурный суточный рекорд побит накануне в трех регионах Северо-Западного федерального округа, в Коми, напротив, ночью выпал снег.

Как сообщает пресс-служба правительства Псковской области, 27 июня температура воздуха в Пскове составила плюс 34,3 градуса. До этого температурный максимум был зафиксирован в 2020-м году, тогда температура воздуха поднялась до плюс 32,1 градуса.

Как отметили в региональном гидрометцентре, во вторник в регион пришли грозы, дожди и шквалистый ветер, затем установится сухая погода с температурами в пределах от +26 до + 31 градуса, она продержится до 3 июля.

В Новгородском гидрометеорологическом центре "Интерфаксу" сообщили, что 27 июня вечером температура воздуха в тени в Великом Новгороде достигла плюс 32,3 градуса, что стало новым суточным рекордом. Прежний был установлен 27 июня 1926 года на отметке плюс 30,7 градусов. Предполагается, что в ближайшие дни благодаря антициклону в регионе сохранится сухая, жаркая и безветренная погода. Термометры могут показать до 34 градусов тепла.

Калининградский центр гидрометеорологии сообщает, что 27 июня жара побила рекорд 1961 года. Так, температура воздуха в Балтийске составила плюс 31 градус, в Черняховске синоптики зафиксировали плюс 31,2 градуса.

В настоящий момент самым холодным регионом среди субъектов Северо-Запада стала Коми. Там, по данным регионального гидрометцентра на вторник, температура воздуха составляет +12 градусов, потепление придет в регион к началу июля. В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил на своей странице во "ВКонтакте", что минувшей ночью на востоке республики прошел снег.

"Температура воздуха там опускалась до +2 градусов. При этом в Сыктывкаре было +15 градусов, а в Кирове (расположены по соседству - ИФ) - +25 градусов!", - подчеркнул Леус.

Псков Великий Новгород Калининград
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