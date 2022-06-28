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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Специалисты спрогнозировали возможный мор рыбы в Петербурге из-за жары

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Жара в Петербурге и Ленинградской области повышает температуру в водоемах и может спровоцировать активное цветение и отмирание синезеленых водорослей, что, в свою очередь, может привести к замору рыбы, предупреждает северо-западное управление Росприроднадзора в своем телеграм-канале во вторник.

"При биологическом разложении водорослей, вызванном бактериями, используется значительное количество кислорода, что снижает его концентрацию в воде до минимума. Данное обстоятельство может привести к замору рыбы особенно в малопроточных водных объектах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сами водоросли появляются в результате загрязнения воды органическими веществами и продуктами их разложения. Они содержат высокую концентрацию синего пигмента фикоцианина, в итоге на поверхности воды образуется вязкая мутно-зеленая субстанция. Сама вода приобретает оттенок от темно-зеленого до бирюзового, а при отмирании массы таких водорослей – еще и гнилостный запах и соответствующий цвет.

Как сообщалось, накануне температура воздуха в Петербурге достигла первых в этом году плюс 30 градусов. Во вторник днем синоптики обещали в городе до плюс 28 градусов. В городских социальных учреждениях открыли специальные комнаты прохлады.

Росприроднадзор Петербург Ленинградская область
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