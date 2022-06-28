Украинский беспилотник сбит над территорией Курской области

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сбитом украинском беспилотнике над территорией региона.

"Сегодня, примерно, в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. ", - написал Старовойт в соцсетях.

Также Старовойт добавил, что подразделения вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля.