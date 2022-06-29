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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Что случилось этой ночью: среда, 29 июня

Скандинавию пускают в НАТО, над Курской областью сбит украинский дрон, в США готовят вакцинацию от оспы обезьян

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Анкара поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В обмен Швеция и Финляндия пообещали проявлять солидарность с Турцией в ее борьбе со всеми возможными террористами и не поддерживать "Рабочую партию Курдистана".

- ООН запросила $110 млн для помощи пострадавшим от землетрясения в Афганистане. Запрошенная сумма рассчитана для оказания срочной помощи 362 тыс. человек в течение ближайших трех месяцев в наиболее пострадавших провинциях Пактика и Хост.

- Постпред Китая при ООН предостерёг от попыток создания аналога НАТО в Азии. "Не нужно искать воображаемых врагов в азиатско-тихоокеанском регионе и не нужно искусственно создавать разногласия и противоречия", заявил он.

- Столтенберг назвал успешное движение Скандинавии в НАТО сигналом для России. "Это является очень очевидным сигналом для Москвы, что двери НАТО открыты", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Мадриде, где проходит саммит стран-членов альянса.

- Украинский беспилотник сбит над территорией Курской области. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

- Белоруссия решила проводить выплаты по еврооблигациям в белорусских рублях. Соответствующее постановление правительство приняло совместно с Нацбанком.

- Белый дом объявит о стратегии вакцинации против оспы обезьян. Дозы вакцины будут распределяться среди штатов с наибольшим числом подтвержденных случаев заболевания.

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