Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Москва потребовала от Осло разблокировать доставку грузов россиянам на Шпицберген

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Москва потребовала от руководства Норвегии скорейшего решения проблемы блокировки перевозки грузов российским шахтерам на Шпицберген. Об этом на Смоленской площади сообщили временной поверенной в делах Норвегии Сольвейг Россебё.

Ей сказали, что блокада доставки грузов для работающих на острове шахтеров ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь"" неприемлема и предупредили, что "недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам, говорится в сообщении МИД для СМИ.

"В результате введения Норвегией в конце апреля с.г. ограничений на выполнение транспортировок российскими автоперевозчиками на территории Норвегии на российско-норвежской границе заблокированы критически важные для обеспечения функционирования Треста и генконсульства России на Шпицбергене товары, включая продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств", - сообщили в МИД.

29 июня вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что МИД Норвегии отклонил требование "Арктикугля" разблокировать доставку товаров на Шпицберген, и шахтеры могут остаться без продуктов. Сенатор считает, что тем самым Осло нарушило Парижский договор 1920 года, который регулирует международно-правовой статус архипелага и перевозки туда грузов. По сведениям Косачева, норвежский МИД объяснил отказ санкциями.

Норвегия Арктикуголь Шпицберген Константин Косачев Баренцбург Парижский договор МИД Сольвейг Россебё.
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вертолет Ми-8 разбился в Якутии

Госдума приняла обобщенный закон об иноагентах

Госдума приняла обобщенный закон об иноагентах

Глава Конституционного суда РФ выступил против отмены моратория на смертную казнь

В Думу внесен законопроект об отрицательных ставках по валютным вкладам юрлиц

Минобороны РФ сообщило об ударах по четырем пунктам управления ВСУ

H&M увеличила квартальную прибыль, несмотря на прекращение продаж в России

H&M увеличила квартальную прибыль, несмотря на прекращение продаж в России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });