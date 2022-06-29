Москва потребовала от Осло разблокировать доставку грузов россиянам на Шпицберген

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Москва потребовала от руководства Норвегии скорейшего решения проблемы блокировки перевозки грузов российским шахтерам на Шпицберген. Об этом на Смоленской площади сообщили временной поверенной в делах Норвегии Сольвейг Россебё.

Ей сказали, что блокада доставки грузов для работающих на острове шахтеров ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь"" неприемлема и предупредили, что "недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам, говорится в сообщении МИД для СМИ.

"В результате введения Норвегией в конце апреля с.г. ограничений на выполнение транспортировок российскими автоперевозчиками на территории Норвегии на российско-норвежской границе заблокированы критически важные для обеспечения функционирования Треста и генконсульства России на Шпицбергене товары, включая продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств", - сообщили в МИД.

29 июня вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что МИД Норвегии отклонил требование "Арктикугля" разблокировать доставку товаров на Шпицберген, и шахтеры могут остаться без продуктов. Сенатор считает, что тем самым Осло нарушило Парижский договор 1920 года, который регулирует международно-правовой статус архипелага и перевозки туда грузов. По сведениям Косачева, норвежский МИД объяснил отказ санкциями.