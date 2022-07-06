Кремль надеется договориться о решении вопроса с поставками грузов на Шпицберген

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Кремле выразили надежду на дипломатическое урегулирование вопроса, связанного с блокировкой Норвегией поставок продовольствия россиянам, работающим на Шпицбергене, но не исключили при этом различных сценариев развития событий.

"Разумеется, рассматриваются все возможные сценарии, потому что ситуация очень непростая. Никакой официальной позиции на этот счет нет, надеемся, что удастся все-таки путем диалога урегулировать эту проблему", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментируя поручение спикера Госдумы Вячеслава Володина депутатам рассмотреть вопрос о договоре с Норвегией по морским пространствам, Песков ответил: "Насколько мы понимаем, в парламенте идет речь о том, чтобы изучить этот вопрос и сформулировать какую-то позицию".

Володин ранее поручил думскому комитету по международным делам рассмотреть вопрос о возможности денонсации договора между Россией и Норвегии о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море в Северном Ледовитом океане.

На Шпицбергене работают шахтеры российского ФГУП Государственный трест "Арктикуголь", они и российское генконсульство на архипелаге зависят от поставок грузов морем из России. ФГУП ранее запросил разрешения Осло завезти для них грузы.

В Совете Федерации в конце июня заявили, что норвежская сторона отказалась пропустить эти грузы, ссылаясь на санкции. В Москве обвинили Осло в нарушении Парижского договора 1920 года, который регулирует международно-правовой статус архипелага и, в частности, перевозки грузов.

Российский МИД призвал руководство Норвегии к скорейшей разблокировке поставок на Шпицберген.