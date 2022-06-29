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Burger King и KFC в РФ перейдут на напитки от "Черноголовки"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Сеть ресторанов Burger King и KFC переходят на напитки от подмосковной "Черноголовки", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в среду.

"Сеть ресторанов Burger King и KFC переходят на напитки, производимые группой компаний "Черноголовка", флагманский завод которой расположен в Московской области. Уже в ближайшее время в сети Burger King и KFC в меню появятся несколько видов напитков от "Черноголовки", - приводятся в сообщении слова зампреда подмосковного правительства Георгия Филимонова.

У группы компаний "Черноголовка" восемь заводов - в подмосковных Черноголовке и Электростали, Новосибирске, Краснодаре, Оренбурге и на Алтае. Объем производства группы компаний за 2021 год составил почти 600 тыс. тонн напитков.

Burger King KFC Подмосковье Черноголовка
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