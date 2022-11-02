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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Yum! Brands снизила квартальную прибыль при росте выручки лучше прогнозов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года американский оператор ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc. снизил чистую прибыль, однако выручка и сопоставимые продажи увеличились сильнее прогнозов рынка.

В июле-сентябре чистая прибыль компании составила $331 млн, или $1,14 в расчете на акцию, против $528 млн, или $1,75 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль понизилась до $1,09 на акцию с $1,22 на акцию.

Выручка выросла до $1,64 млрд с $1,61 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,14 на акцию при выручке в $1,62 млрд.

Сопоставимые продажи Yum! без учета изменения курсов обмена валют в минувшем квартале увеличились на 5% вместо ожидавшегося роста на 2,5%.

В том числе реализация в сети ресторанов быстрого питания KFC повысилась на 7%, в ресторанах мексиканской кухни Taco Bell - на 6%, а сопоставимые продажи в сети пиццерий Pizza Hut - на 1%.

Общее число ресторанов всех брендов группы в июле-сентябре увеличилось на 644.

Со второго квартала финансовые показатели Yum! не включают в себя данные по России.

В конце октября компания заключила договор о передаче прав на российские активы локальному франчайзинговому оператору KFC - компании "Смарт Сервис" под управлением Константина Котова и Андрея Осколкова. Активы включают собственные рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов. После закрытия сделки Yum! Brands прекратит свое корпоративное присутствие в России.

С начала 2022 года капитализация Yum! снизилась на 14,9% (до $33,65 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период потерял 19,1%.

Yum! Brands - крупнейшая в мире ресторанная компания по числу точек - ей принадлежат около 54 тысяч ресторанов более чем в 155 странах.

Yum! Brands США KFC Смарт Сервис Taco Bell Pizza Hut
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