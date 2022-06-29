Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Телеком-операторам РФ откажут в продлении разрешения на частоты 3,5 ГГц

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), как ожидается, откажет телеком-операторам РФ в продлении разрешения на использование радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц, на которых они предоставляют услуги фиксированного беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX, говорится в материалах к заседанию комиссии, имеющихся в распоряжении "Интерфакса".

Как отмечается в материалах, основание для отказа - "отрицательное заключение о возможности выделения полосы радиочастот".

Диапазон 3,5 ГГц - приоритетный для 5G во всем мире, но в РФ он активно используется силовыми ведомствами. Дочерние компании "Ростелекома" и "Мегафона", а также "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") используют эти частоты для WiMAX.

В марте 2021 года закончился 10-летний срок разрешений на эти частоты, но ГКРЧ по просьбе операторов в июне того же года продлила этот срок до 1 июля 2022 года, чтобы операторы смогли перевести абонентов в другие диапазоны. Тогда в решении ГКРЧ говорилось, что использование в РФ диапазона 3,5 ГГц радиоэлектронными средствами фиксированного беспроводного доступа после 1 июля 2022 года не допускается.

Однако операторы подали в ГКРЧ заявки с просьбой снова продлить разрешение на использование этих частот, сообщили ранее в компаниях.

Источник в одном из ведомств, участвующем в ГКРЧ, подтвердил "Интерфаксу", что заявки операторов планируется отклонить.

"Операторам давали год. Они обещали за год своих клиентов перевести (в другие частотные диапазоны - ИФ). Больше продлевать не будем. Эти частоты нужны для важных задач", - сказал собеседник агентства.

Заседание ГКРЧ планировалось провести 27 июня, однако оно было отложено. Предположительно оно состоится в понедельник, 4 июля, сказал собеседник агентства.

Госкомиссия по радиочастотам
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Безработица в РФ в мае в очередной раз обновила исторический минимум

СКР завел дело на главу украинской военной разведки по статье об угрозе совершения теракта

Вертолет Ми-8 разбился в Якутии

Госдума приняла обобщенный закон об иноагентах

Госдума приняла обобщенный закон об иноагентах

Глава Конституционного суда РФ выступил против отмены моратория на смертную казнь

В Думу внесен законопроект об отрицательных ставках по валютным вкладам юрлиц

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });