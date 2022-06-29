Телеком-операторам РФ откажут в продлении разрешения на частоты 3,5 ГГц

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), как ожидается, откажет телеком-операторам РФ в продлении разрешения на использование радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц, на которых они предоставляют услуги фиксированного беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX, говорится в материалах к заседанию комиссии, имеющихся в распоряжении "Интерфакса".

Как отмечается в материалах, основание для отказа - "отрицательное заключение о возможности выделения полосы радиочастот".

Диапазон 3,5 ГГц - приоритетный для 5G во всем мире, но в РФ он активно используется силовыми ведомствами. Дочерние компании "Ростелекома" и "Мегафона", а также "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") используют эти частоты для WiMAX.

В марте 2021 года закончился 10-летний срок разрешений на эти частоты, но ГКРЧ по просьбе операторов в июне того же года продлила этот срок до 1 июля 2022 года, чтобы операторы смогли перевести абонентов в другие диапазоны. Тогда в решении ГКРЧ говорилось, что использование в РФ диапазона 3,5 ГГц радиоэлектронными средствами фиксированного беспроводного доступа после 1 июля 2022 года не допускается.

Однако операторы подали в ГКРЧ заявки с просьбой снова продлить разрешение на использование этих частот, сообщили ранее в компаниях.

Источник в одном из ведомств, участвующем в ГКРЧ, подтвердил "Интерфаксу", что заявки операторов планируется отклонить.

"Операторам давали год. Они обещали за год своих клиентов перевести (в другие частотные диапазоны - ИФ). Больше продлевать не будем. Эти частоты нужны для важных задач", - сказал собеседник агентства.

Заседание ГКРЧ планировалось провести 27 июня, однако оно было отложено. Предположительно оно состоится в понедельник, 4 июля, сказал собеседник агентства.