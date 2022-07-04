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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Телеком-операторы в России больше не будут использовать частоты 3,4-3,8 ГГц

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Телеком-операторы завершили перевод абонентов услуги фиксированного беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX из диапазона 3,4-3,8 ГГц и больше его использовать не будут, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры РФ по итогам заседания Госкомиссии по радиочастотам.

Диапазон 3,5 ГГц - приоритетный для 5G во всем мире, но в РФ он активно используется силовыми ведомствами. Дочерние компании "Ростелекома" и "Мегафона", а также "Вымпелком" использовали эти частоты для WiMAX.

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В марте 2021 года закончился 10-летний срок разрешений на эти частоты, но ГКРЧ по просьбе операторов в июне того же года продлила этот срок до 1 июля 2022 года, чтобы операторы смогли перевести абонентов в другие диапазоны. Однако спустя год операторы подали в ГКРЧ заявки с просьбой снова продлить разрешение на использование этих частот, сообщили ранее в компаниях.

"Операторы связи выполнили поручение Государственной комиссии по радиочастотам и завершили перевод абонентов из диапазона частот на другие системы связи. На заседании ГКРЧ принято решение о том, что операторы связи больше не будут использовать частоты в 3,4-3,8 ГГц, на которых они предоставляли услуги фиксированного беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX", - сказали в пресс-службе Минцифры.

Минцифры РФ
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