Петербургские депутаты одобрили закон о реновации

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Петербургский парламент на внеочередном заседании в среду принял в третьем чтении закон о комплексном развитии территории жилой застройки.

Документ был внесен губернатором Петербурга Александром Беловым и подразумевает поправки в законы "О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге", "О жилищной политике Санкт-Петербурга", "О капитальном ремонте..." и в Социальный кодекс Петербурга.

Согласно документу, под реновацию могут попасть дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, если они были построены в 1957-1970 годы по типовым панельным проектам (панельные "хрущевки"). У собственников квартир в таком доме будет 60 дней на созыв общего собрания, чтобы отказаться от программы.

Ряд депутатов высказались против законопроекта. Так, на этапе второго чтения в среду фракция "Яблоко" предложила поправки, согласно которым в программу позволялось бы включать только панельные дома, изношенные не менее чем на 70%, срок общих собраний собственников увеличивался бы с 60 до 120 дней, а жилье переселяемым гражданам предоставлялось в пределах того же административного района, а за его пределами - только с согласия собственника. Поправки были отклонены парламентским большинством.

Вице-спикер Закса Марина Шишкина сообщила в своем телеграм-канале, что ее фракция "Справедливая Россия - За правду" не голосовала за законопроект в третьем чтении, хотя две их поправки - о праве очередников на внеочередное получение жилья и об обязанности правительства учитывать при реновации функциональную принадлежность земельного участка - были поддержаны.

"Реновация - не депортация. Ее смысл не столько в благоустройстве территорий, сколько в улучшении жилищных условий петербуржцев. Мы рады принятым поправкам, из-за которых жизнь горожан может наладиться, но этого все же недостаточно, чтобы мы поддержали закон", - написала Шишкина.