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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Закс разрешил губернаторам Петербурга избираться больше двух сроков подряд

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Петербургский парламент в среду одобрил в третьем чтении изменения в Устав города, согласно которым устраняется ограничение на количество сроков для губернаторов.

Законопроект был внесен губернатором Александром Бегловым и теперь направлен ему на подписание.

Согласно поправкам в Устав, лица, избранные губернаторами, смогут переизбираться неограниченное число раз. Кроме того, губернатор Петербурга сможет выносить предупреждения и выговоры, а затем и отрешать от должности глав муниципальных образований и местных администраций, если те в течение месяца со дня выговора или предупреждения не устранили их причину.

Как сообщалось, законопроект также подразумевает отказ Закса от права согласовывать вице-губернаторов. Губернатор должен будет лишь предупредить парламент о новом назначении в течение трех рабочих дней. Закс также лишается права выражать вице-губернаторам недоверие.

Петербург Александр Беглов
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