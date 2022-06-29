Путин призвал к вводу в действие документов каспийской "пятерки"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Россия призывает к скорейшему введению в действие документов, подписанных прикаспийскими странами, в том числе в сфере предотвращения морских инцидентов, в борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

"Выступаем за то, чтобы ускорить введение в действие уже подписанных документов в таких важнейших сферах, как предотвращение морских инцидентов, борьба с терроризмом и организованной преступностью. Весьма полезно было бы ускорить работу по находящимся на стадии согласования проектам новых пятисторонних соглашений", - сказал Путин, выступая на шестом Каспийском саммите в среду. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Речь идет о документах о сотрудничестве в сфере безопасности и мореплавания, поиска и спасения на море, научных исследований, борьбы с браконьерством и наркотрафиком.

"Разумеется, самого пристального внимания требуют вопросы укрепления культурных, образовательных, спортивных, туристических и молодежных обменов между государствами "пятерки", - сказал глава государства.

России предстоит предпринять дополнительные усилия для создания на базе единого Каспийского моря крупного международного логистического узла, заявил Путин.

"Многое предстоит сделать для улучшения транспортно-логистической архитектуры региона. В первую очередь речь идет о выстраивании международного транспортного коридора "Север-Юг", здесь коллеги уже говорили, я полностью разделяю их подходы, это поистине масштабный проект транспортной артерии протяженностью 7200 км - от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии", - сказал Путин, выступая на шестом Каспийском саммите.

Президент РФ отметил, что скорейшему запуску этого коридора будет способствовать вступившее в силу в прошлом году Соглашение между прикаспийскими государствами о сотрудничестве в области транспорта, которое направлено на превращение Каспийского моря в крупный международный логистический узел.

"Я вижу, как активно развивается это направление в Казахстане, Азербайджане, здесь нам с российской стороны тоже нужно предпринять усилия в этом направлении", - сказал Путин, заметив, что в России реализуется стратегия развития национальных морских портов в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов до 2030 года. Соответствующая инфраструктура на Каспии, добавил он, расширяется.

Путин заявил о больших возможностях прикаспийских государств для наращивания сотрудничества в сфере энергетики. Он отметил, что "уже реализуются договоренности о совместной эксплуатации находящихся в акватории Каспия месторождений нефти и газа". "Это позволяет разумно и эффективно соблюдать интересы сторон, использовать природные богатства Каспийского моря как в традиционных, так и в инновационных альтернативных секторах энергетики", - сказал Путин.

По его словам, Россия среди ключевых задач рассматривает наращивание региональных торгово-инвестиционных связей, углубление взаимовыгодной промышленной и высокотехнологичной кооперации.

"Объем российской торговли с прикаспийскими странами постоянно растет. Так, в 2021 году товарооборот увеличился более чем на треть - 35%", - сказал президент РФ. Он отметил, что в январе-апреле нынешнего года этот показатель ещё больше увеличился.