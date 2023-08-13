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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Ашхабад выразил надежду, что встреча глав МИД стран Каспия пройдет до конца года

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов выразил надежду, что до конца года будет проведено Совещание министров иностранных дел прикаспийских стран, инициированное Российской Федерацией.

Об этом Мередов заявил, выступая в субботу на Международной конференции "Каспийское море - море мира и дружбы", которая проходит в Национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия.

"Туркменистан убежден, что сегодня главной задачей является максимальное задействование созданных механизмов сотрудничества на Каспии, отраженных в первую очередь, в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Ключевая роль в координации этой работы возложена на внешнеполитические ведомства прикаспийских государств", - сказал Мередов, выступление которое опубликовано в субботу на сайте МИД Туркменистана.

"Откровенно говоря, за пять лет, прошедших с момента принятия Конвенции, мы не можем констатировать здесь заметные результаты. Такую ситуацию нужно менять, используя имеющиеся возможности и форматы. Важнейшие договоренности, достигнутые главами государств, должны быть полностью реализованы", подчеркнул глава туркменского МИД.

В этой связи Мередов напомнил, что "в нынешнем году по инициативе Российской Федерации планировалось проведение Совещания министров иностранных дел прикаспийских государств".

"Туркменистан своевременно позитивно отреагировал на эту инициативу, всецело поддержал ее. К сожалению, Совещание до сих пор не состоялось. Надеемся, что до конца года оно будет проведено", - сказал Мередов.

"Считаем необходимым рассмотреть на вышеуказанной встрече, в первую очередь, вопросы, связанные с практическим осуществлением положений Конвенции о правовом статусе Каспия и остальных пятисторонних документов, принятых прикаспийскими странами", - добавил глава туркменского МИД.

Туркменистан Рашид Мередов
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