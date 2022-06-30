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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:50

Прокуратура установит, что плыло по Неве: автомобиль или катер

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге начата проверка после появления в СМИ информации о перемещении автомобиля по реке, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры (СЗТП).

Днем в среду в акватории Невы заметили плавсредство, внешне похожее на автомобиль. Очевидцы поделились в соцсетях видео, запечатлевшими необычный объект.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура (...) выяснит все обстоятельства, проверит регистрацию судна в ГИМС (государственная инспекция по маломерным судам - ИФ), при наличии оснований примет меры реагирования", - сообщила пресс-служба СЗТП.

В надзорном ведомстве полагают, что по реке перемещался катер. А по мнению специалистов управления Росприроднадзора по СЗФО, это автомобиль, который переоборудовали для движения по воде.

В Росприроднадзоре также сообщили, что сотрудники ведомства усматривают в движении машины по Неве риски загрязнения акватории. "Возможно, автомобиль был задействован в какой-то рекламной кампании или создании контента. В любом случае соблюдение действующего законодательства в области охраны водных объектов должно быть обязательным условием", - отмечается в сообщении пресс-службы управления.

В ведомстве добавили, что направят информацию об инциденте в правоохранительные органы для установления владельцев плавсредства, а также проверки разрешения на проведение подобных мероприятий и законности использования транспорта в акватории.

В последние дни в Петербурге жарко: температура воздуха в среднем составляет плюс 27 градусов, Нева прогрелась до плюс 20.

Петербург Нева
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