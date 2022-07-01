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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Петербуржцам выпала самая солнечная декада июня с 1988 года

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Третья декада июня 2022 года в Петербурге оказалась самой солнечной среди всех декад июня с 1988 года, рассказал "Интерфаксу" главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

"В прошедшем июне у нас рекордная по солнцу третья декада: солнце светило 140,3 часов. Мы с 1988 года посмотрели: это самая солнечная декада из всех, которые были в июне (среди первой, второй и третьей декад)", - сказал он.

Всего же в июне солнце светило 312,9 часов, добавил синоптик.

По словам Колесова, аномалия температуры воздуха в июне составила плюс 1,5 градуса от нормы (за 1991-2020 годы). Максимальные значения для отдельных дней перекрыты не были: "всего один день с плюс 30 градусов, да пара жарких ночей", написал он в Telegram.

Осадков, по его данным, в июне выпало мало - 67% от месячной нормы.

Сообщая прогноз на выходные, синоптик посоветовал петербуржцам: "Бегите из города, особенно в субботу". После трех дней относительно умеренной жары (+26-28 градусов) 1 и 2 июля метеорологи ожидают в регионе температурные рекорды.

"Ожидаем температуру в Санкт-Петербурге сегодня днем до +31 гр., в субботу даже до +33 гр. Вероятные кратковременные дожди днем в воскресенье значительно не исправят ситуацию, все еще будет жарко, но уже до +30 гр", - написал Колесов.

Петербург Гидрометцентр Александр Колесов
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