Водительские права и ОСАГО планируют перевести в электронный вид

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В ГИБДД РФ планируют перевести в электронный вид вслед за свидетельством о регистрации транспортного средства (СТС) водительские удостоверения, ОСАГО и договор купли-продажи автомобилей, заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

"В этом году, я надеюсь, что мы доработаем до конца с Минцифрой, и у нас будет электронное водительское удостоверение. Мы также планируем догрузить договор купли-продажи транспортного средства, электронный вид ОСАГО, чтобы в одном телефоне был весь пакет (документов - ИФ)", - сказал Черников журналистам на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что по итогам 2021 года российские автомобилисты зарегистрировали более 63 млн электронных свидетельств о прохождении регистрации транспортного средства (СТС). "В первый месяц мы загрузили 1,2 млн (СТС - ИФ). Конечно, это в основном люди в центральных полосах. К концу года у нас было более 63 млн зарегистрировано", - сказал Черников.

Возможность предъявления СТС через приложение "Госуслуги Авто" в виде QR-кода работает в тестовом режиме. "Это был тестовый продукт, мы его пролонгировали. Экспериментальный режим введен официально", - отметил представитель ведомства.

Черников добавил, что до конца года планируется заменить рабочие планшеты инспекторов, чтобы отладить работу с проверкой электронных документов на дорогах.