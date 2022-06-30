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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

ГИБДД протестирует "умные балки" на патрульных машинах для поиска угнанных авто

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В ГИБДД объявили о запуске тестовой системы выявления нарушителей на дорогах с помощью балок с видеокамерами на патрульных автомобилях, сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

"Со следующей недели тестирование этой балки пойдет. Мы определились, одна - в Москве, одна - в Московской области, одна - в Санкт-Петербурге. Автомобиль просто движется в транспортном потоке и сканирует всё, что есть", - сказал Черников журналистам на пресс-конференции в четверг.

По его словам, данная балка является заменой нынешних проблесковых маяков на крыше патрульного автомобиля и будет обладать подключением ко всем информационным ресурсам системы МВД.

"В маячок в балке вмонтирована камера вперёд, назад и еще у него камеры с боков стоят. Эта балка позволяет везде кругом смотреть, и если машина числится в угоне, в розыске, лицо, которое может на нем передвигаться, в розыске, датчик сразу реагирует на это", - пояснил глава управления.

Кроме того, данная система фиксирует "агрессивное вождение" на дорогах.

В рамках тестирования системы, которое продлится порядка трех месяцев, сотрудники ГИБДД не будут оформлять протоколы об административных правонарушениях водителей на основе "умной балки", но будут задерживать находящихся в розыске лиц. Представитель МВД отметил, что балку создавали не менее двух лет из отечественных комплектующих.

"Эта балка позволит минимизировать контакт с участником дорожного движения. Ему (инспектору) не за чем будет останавливать транспортное средство просто так", - заключил Черников.

МВД России ГИБДД Михаил Черников
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