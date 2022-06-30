В Новосибирске к весне изготовят транспортный беспилотник короткого взлета и посадки

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Специалисты Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени Чаплыгина планируют изготовить первый беспилотник с системами короткого взлета и посадки "Партизан" до марта 2023 года. Об этом сообщил директор СибНИА Владимир Барсук журналистам в четверг.

"С июля месяца мы приступим к отработке технологии методики захода на посадку. Так, самолет должен заходить на маленькой скорости – 25-30 км в час. Нормальные самолеты на этой скорости не летают. Нам нужно на этой границе обеспечить заход на посадку и соответствующую управляемость. (. . .) Мы надеемся, что первый самолет будет готов в декабре (текущего года - ИФ) - феврале 2023 года", - сказал Барсук.

Директор отметил, что "Партизан" будет являться бипланом смешанной конструкции. Кроме того, на аппарате будут установлены новые композитные трехлопастные винты с более высокими показателями прочности и тяги, а также доработанное управление нижними закрылками для улучшения управляемости на малых скоростях.

Как сообщается на сайте института, СибНИА разрабатывает беспилотник "Партизан" с 2019 года. Заказчиком проекта является Фонд перспективных исследований.

Ожидается, что до 2024 года институт создаст самолет, сочетающий взлет и посадку с ограниченных неподготовленных площадок, а также полеты с высокой топливной эффективностью.

Машина сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 на 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров. Дальность полета составит 1 тыс. км, максимальная скорость – свыше 300 км в час, вес полезной нагрузки – до 1 тонны, отмечается в материалах Фонда перспективных исследований.

СибНИА – крупнейший научно-исследовательский центр авиационной науки на востоке России. В разные годы институт выполнял научно-исследовательские работы для ОКБ Туполева, Антонова, Яковлева, Миля, Камова. В задачи СибНИА входит, в том числе, создание научно-технического задела для разработки воздушных судов нового поколения – дальне-, ближне- и среднемагистральных, местных и региональных самолетов, самолетов авиации общего назначения и специального применения.