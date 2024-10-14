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В России создан первый опытный композитный воздухозаборник авиадвигателя для МС-21

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Воронежский авиазавод (ВАСО) впервые изготовил опытный, полностью композитный воздухозаборник авиационного двигателя для самолета МС-21, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.

"Опытный воздухозаборник установят на ПД-14 на летающей лаборатории Ил-76 для проведения цикла испытаний и измерений, по которым можно будет оценить реальный эффект естественного ламинарного обтекания", - говорится в сообщении.

При создании нового воздухозаборника, отмечает ОАК, использовались только отечественные материалы - от вспомогательных технологических до основных.

"Подготовка производства и изготовление воздухозаборника мотогондолы двигателя ПД-14 с естественным ламинарным обтеканием были выполнены по заказу наших пермских партнеров из "ОДК-Авиадвигатель" в рамках создания научно-технического задела для двигателя ПД-35", - сказал через пресс-службу ОАК руководитель программы ПД-14 и ПД-8 ВАСО Дмитрий Митин.

"Традиционно в конструкции воздухозаборника мотогондол предусмотрен алюминиевый обогреваемый носок, но на его стыке воздушный поток срывается и создает аэродинамическое сопротивление, что увеличивает расход топлива. Новая разработка призвана кардинально снизить этот эффект за счет изменения конструктивно-технологической схемы", - сказал Митин.

По оценке специалистов "ОДК-Авиадвигатель" и ЦАГИ выклеенная композитная конструкция за счет ламинарного обтекания ее поверхности позволит снизить потери эффективной тяги в составе самолета до 1%, сообщает ОАК.

Оригинальные изменения в конструкции предложили специалисты ВАСО. "Они изготовили сложную оснастку, придумали способ равномерного прогрева в автоклаве крупногабаритного агрегата из углепластика, реализовали множество других идей и доработок в кратчайшие сроки - всего за месяц", - сказано в сообщении.

По данным ОДК, двигатель ПД-14 - семейство турбореактивных двигателей пятого поколения для перспективной гражданской, транспортной и специальной авиации. Сертифицирован Росавиацией в 2018 году.

Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) - филиал ПАО "Ил", входит в состав дивизиона транспортной авиации ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех".

ВАСО МС-21 ОАК Ростех ЦАГИ Дмитрий Митин
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