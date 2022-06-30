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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Следствие попросило заключить ректора РАНХиГС под домашний арест

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в четверг решит вопрос о мере пресечения в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау.

"В адрес суда поступило ходатайство следователя об избрании домашнего ареста в отношении Мау Владимира Александровича на срок до 7 августа", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По данным суда, Мау инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет заключения.

Факт обвинения агентству также подтвердил и адвокат ректора. От других подробностей защитник отказался, сославшись на данную следователю подписку о неразглашении.

Ранее столичный главк МВД сообщил, что Мау предъявлено обвинение в хищениях средств академии.

По данным полиции, Мау "проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" ("Шанинка") Сергея Зуева и других лиц".

Позднее в пресс-службе РАНХиГС "Интерфаксу" сообщили, что оказывают следствию всестороннюю поддержку и помощь.

РАНХиГС Владимир Мау Москва
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