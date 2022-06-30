В РАНХиГС не стали комментировать задержание своего ректора

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) подтвердили, что в вузе проходят следственные действия, "по делу, возбужденному в прошлом году".

"Сотрудники вуза оказывают всестороннее содействие и помощь следствию", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

Комментировать задержание своего ректора Владимира Мау там не стали.

О задержании Мау стало известно ранее 30 июня. В ГУ МВД Москвы сообщили, что ему предъявлены обвинения в хищении средств у своего вуза и он стал фигурантом дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой и ректора "Шанинки" - директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева. Это дело расследуют в МВД.

Тверской суд Москвы получил ходатайство о домашнем аресте ректора до 7 августа. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК).

В пресс-службе ГУ МВД Москвы сообщили, что у Мау и некоторых других сотрудников академии прошли обыски и что с ними проводили следственные действия.