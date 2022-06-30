Обвинение против Мау подтвердили показаниями экс-замминистра Раковой и ее помощника

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Экс-замминистра просвещения Марина Ракова дала показания против ректора РАНХиГС Владимира Мау, обвиняемого по делу о хищении средств академии.

"Обвинение подтверждается показаниями Раковой и ее помощника (Евгения - ИФ) Зака", - говорится в материалах дела, оглашенных в суде, где решается вопрос о мере пресечения Мау.

Ранее в четверг Главное управление МВД по Москве сообщило, что Мау предъявлено обвинение в хищениях средств академии.

В ГУ МВД отметили, что Мау "проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц".

Тверской суд Москвы в четверг решит вопрос о мере пресечения в отношении Мау. Следствие просит поместить его под домашний арест.