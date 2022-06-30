Песков не стал комментировать ситуацию с задержанием ректора РАНХиГС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Кремле пока не комментируют ситуацию с ректором РАНХиГС Владимира Мау.

"Если какая-то поступит информация, но сейчас никакой информации нет", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать задержание Мау.

Ранее в четверг Главное управление МВД по Москве сообщило, что Мау предъявлено обвинение в хищениях средств академии.

В ГУ МВД отметили, что Мау "проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц".

Тверской суд Москвы в четверг решит вопрос о мере пресечения в отношении Мау.

"В адрес суда поступило ходатайство следователя об избрании домашнего ареста в отношении Мау Владимира Александровича на срок до 7 августа", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.