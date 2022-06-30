Суд отправил Владимира Мау под домашний арест до 7 августа

Фото: Виталий Смольников/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы поместил под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия об избрании Владимиру Мау меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 августа", - огласила решение судья Ксения Панова.

"Безусловно, решение будет обжаловано", - сказал "Интерфаксу" его адвокат Алексей Дудник.

От каких-либо иных комментариев он отказался, сославшись на данную следователю подписку о неразглашении, а также на соответствующую позицию своего доверителя.

В ходе судебного заседания защита Мау просила суд не избирать ему домашний арест и предлагала в качестве альтернативной меры залог в размере 21 млн рублей. Мау заявил в суде, что не намерен скрываться и считает предъявленное ему обвинение абсурдным. Следователь и прокурор возражали доводам защиты и настаивали на домашнем аресте.

О задержании Мау стало известно ранее в четверг.

По данным суда, Мау инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет заключения.

Факт обвинения агентству также подтвердил и адвокат ректора. От других подробностей защитник отказался, сославшись на подписку о неразглашении.

Ранее столичный главк МВД сообщил, что Мау предъявлено обвинение в хищениях средств академии.

По данным полиции, Мау "проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц".

Позднее в пресс-службе РАНХиГС "Интерфаксу" сообщили, что оказывают следствию всестороннюю поддержку и помощь.

В 2021 году по делу о мошенничестве был задержан директор Института общественных наук РАНХиГС, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев. С ним по делу также проходит экс-замминистра просвещения, экс-вице-президент Сбербанка Марина Ракова и ряд других фигурантов.