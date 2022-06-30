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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Что произошло за день: четверг, 30 июня

Обвал акций "Газпрома", домашний арест для ректора РАНХиГС, уход российских военных с украинского острова Змеиный

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Газпром" решил не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов заявил, что приоритетами являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов, и подготовка к предстоящей зиме. За решением последовал обвал акций "Газпрома" на Московской бирже, в итоге рынок акций РФ завершил полугодие падением.

- Суд отправил ректора РАНХиГС Владимира Мау под домашний арест до 7 августа. Защита намерена обжаловать решение суда. Мау обвиняют в фиктивном трудоустройстве фигурантов дела об особо крупном мошенничестве в министерстве просвещения. Ущерб оценивается в 21 млн рублей, эту сумму Мау был готов внести в качестве залога.

- Минобороны РФ объявило о добровольном выводе военных с украинского острова Змеиный. Военные заявили, что это демонстрация того, что Россия не препятствует вывозу с Украины зерна и сельхозпродукции.

- Умер ректор "Театральной школы Райкина" Анатолий Полянкин. Он находился под домашним арестом по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

- ЦБ РФ с 1 июля повысит лимит на перевод физлицами валюты за рубеж. Переводить можно будет до $1 млн (или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте).

- ДНР 12 июля откроет свое посольство в Москве. На церемонии будут присутствовать, в частности, официальные представители РФ, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии, Сирии.

- ЦБ РФ представил обновленную банкноту номиналом 100 рублей. Основное изображение лицевой стороны - фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне - Ржевский мемориал Советскому Солдату.

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