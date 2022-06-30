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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Автобус с юными спортсменами съехал с трассы в кювет под Краснодаром

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Автобус с детьми под Краснодаром съехал с трассы в кювет, дети не пострадали. Об этом сообщили "Интерфаксу" в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

"Водитель почувствовал себя плохо, съехал на обочину и зацепил отбойник, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что по факту ДТП организована проверка.

"Установлено, что автобусе находился 21 человек, из них 19 детей-спортсменов, водитель и старший группы. Они двигались с соревнований по волейболу из Геленджика в город Новочеркасск Ростовской области", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, водителю автобуса стало плохо с сердцем.

В настоящее время органами местного самоуправления рассматривается вопрос размещения детей на территории Краснодара. Условия размещения и организация питания находятся на контроле прокуратуры, добавили в пресс-службе.

Краснодар
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