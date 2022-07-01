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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Суд в Новосибирске арестовал ученого-лазерщика Колкера по подозрению в госизмене

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заведующему лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрию Колкеру, подозреваемому в госизмене, говорится в сообщении суда.

"Постановлением Советского районного суда Новосибирска от 30 июня 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Дмитрия Борисовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), до 29 августа 2022 года", - говорится в сообщении.

Сфера научных интересов Колкера, также работающего в Институте лазерной физики, - проектирование лазерных систем.

В УФСБ России по региону воздержались от комментариев относительно возбужденного в отношении ученого уголовного дела.

Родственники ученого сообщают в соцсетях, что Колкер был задержан накануне в больнице, куда его госпитализировали из-за ухудшения состояния (ученый страдает тяжелым онкологическим заболеванием).

По информации сына ученого - Максима Колкера, причиной возбуждения уголовного дела стали лекции, прочитанные в Китае на международной конференции, которые были заверены сотрудником ФСБ на предмет отсутствия гостайны.

Также, по его данным, ученый был вывезен из Новосибирска самолетом.

Новосибирск Дмитрий Колкер
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