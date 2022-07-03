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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:31

Арестованный по делу о госизмене ученый Колкер скончался в больнице в Москве

Арестованный по делу о госизмене ученый Колкер скончался в больнице в Москве
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Новосибирский ученый-физик Дмитрий Колкер, помещенный под арест в Москве по уголовному делу о государственной измене, скончался в реанимации столичной больницы №29, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник в учреждении.

"Привезли из следственного изолятора. Скончался", - сказал он.

Иных подробностей собеседник агентства не привел.

О задержании Колкера стало известно на этой неделе. По данным семьи ученого, после ареста с санкции суда в Новосибирске он был доставлен в Москву.

Семья также обращала внимание, что Колкер страдал раком в тяжелой стадии и был задержан в больнице.

Новосибирск Москва Дмитрий Колкер
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