Мосгорсуд прекратил дело соучастников генерала Бульбова за сроками давности

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд прекратил уголовное дело в отношении фигурантов расследования о незаконных прослушках телефонных переговоров, по которому обвиняемым проходил директор департамента оперативного обеспечения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), генерал Александр Бульбов.

"Уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Соответствующее постановление суд вынес 17 июня, уточнили в суде.

Подробности решения в суде уточнить не смогли, поскольку дело рассматривалось в закрытом режиме из-за секретности материалов.

В октябре 2020 года перед судом предстали семь фигурантов: Михаил Яныкин, Николай Орлов, Валерий Ванин, Владимир Нестеренко, Сергей Донченко, Александр Гусев и Александр Качук.

В зависимости от роли каждого фигуранты – бывшие сотрудники правоохранительных органов – обвинялись в превышении должностных полномочий, нарушении тайны телефонных переговоров, а также подстрекательстве и пособничестве этому и взяточничестве.

Ранее, в 2011 и 2013 годах, суд дважды возвращал дело в прокуратуру из-за выявленных недостатков, препятствующих его рассмотрению по существу.

Дело о незаконном прослушивании телефонных переговоров было возбуждено в июне 2007 года. Следствие утверждало, что Яныкин ежемесячно получал от генерала Бульбова по $50 тыс. за прослушивание телефонных переговоров.

Дело Бульбова было выделено в отдельное производство. В 2010 году Мосгорсуд приговорил его к трем годам лишения свободы условно за превышение полномочий и мошенничество. Позднее следствие прекратило его преследование по ряду других обвинений, в том числе в незаконной прослушке.