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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Программу строительства 1300 школ в 2024 года не будут менять из-за санкций

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В России не будут корректировать из-за санкций программу по строительству и ремонту школ в стране, заявил журналистам министр просвещения Сергей Кравцов.

"Все школы, которые должны были быть построены к 2024 году в стране, а это 1300 школ, они будут построены в срок", - заверил он.

Также, по его словам, продолжается большая программа капитального ремонта школ. В основном они находятся на сельской территории и давно не ремонтировались.

"За два года не менее 3 тысяч школьных объектов будут отремонтированы, а за 5 лет - это примерно 7 300 школ. Здесь тоже все идет в графике. Дополнительно к капитальному ремонту будет поставляться то оборудование, что необходимо школам", - сказал министр.

Минпросвещения Сергей Кравцов
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