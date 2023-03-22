Путин поручит правительству найти деньги на ремонт 1500 школ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поддержал идею проработать вопрос о выделении средств на ремонт средних специальных учебных заведений и пообещал поручить это правительству.

Речь об этом зашла на встрече президента с лидером думской фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым. Единоросс рассказал о проведенной по инициативе партии работе по ремонту школ. По словам Васильева, в 2022 году так было отремонтировано 1300 учебных заведений, на следующий год запланирован ремонт 1500.

"И по средним [специальным] школам мы могли бы такое же провести, если бы нас поддержали. Есть, конечно, проблемы, мы понимаем, это около пяти - шести миллиардов рублей потребует. Но это получается четыре тысячи средних специальных учебных заведений, из них 1500 тысячи нуждается в ремонте", - сказал Васильев.

"Хорошо. Я правительству дам поручение проработать обязательно", - сказал Путин.