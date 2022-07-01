ГИБДД прекратит использовать средства фиксации нарушений ПДД в ручном режиме

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В МВД РФ решили прекратить использование средств фиксации нарушений правил дорожного движения в ручном режиме.

"Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк журналистам в пятницу.

По данным МВД, аварийность по причине превышения установленной скорости движения сократилась на треть. Это, по словам Волк, "стало возможным, в том числе, благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД".

Со своей стороны, член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве, координатор общественного движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов поддержал решение министра.

"Конечно же, камеры, которые фиксируют нарушения, должны устанавливаться в тех местах, где действительно опасно. И, безусловно, контроль за дорожным движением должен быть максимально гласным, открытым. Я думаю, множество автовладельцев нашей страны тоже поставят "лайк" под подобной инициативой", - сказал он.