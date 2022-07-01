Еще один разлив нефтепродуктов обнаружили в Волге в Астрахани

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Астрахани в МЧС обнаружили, что около 800 квадратных метров поверхности Волги покрыто радужной пленкой нефтепродуктов, сообщило областное упраление ведомства.

"В 16:30 (15:30 по Москве) поступило сообщение о загрязнении нефтепродуктами акватории Волги на площади 800 кв. м по адресу: Трусовский район, Астрахань, ул. Пушкина, д. 62", - говорится в пресс-релизе.

На место происшествия была направлена оперативная группа. Она подтвердила факт загрязнения.

30 июня Росприроднадзор зафиксировал загрязнение Волги в Астрахани у берега на улице Волжской площадью 500 кв. м.

23 июня подтвердился факт загрязнения нефтепродуктами Волги у Петровской набережной. Общая площадь загрязнения составила 1 871 кв. м. Ведется административное расследование.