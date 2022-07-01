Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

Еще один разлив нефтепродуктов обнаружили в Волге в Астрахани

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Астрахани в МЧС обнаружили, что около 800 квадратных метров поверхности Волги покрыто радужной пленкой нефтепродуктов, сообщило областное упраление ведомства.

"В 16:30 (15:30 по Москве) поступило сообщение о загрязнении нефтепродуктами акватории Волги на площади 800 кв. м по адресу: Трусовский район, Астрахань, ул. Пушкина, д. 62", - говорится в пресс-релизе.

На место происшествия была направлена оперативная группа. Она подтвердила факт загрязнения.

30 июня Росприроднадзор зафиксировал загрязнение Волги в Астрахани у берега на улице Волжской площадью 500 кв. м.

23 июня подтвердился факт загрязнения нефтепродуктами Волги у Петровской набережной. Общая площадь загрязнения составила 1 871 кв. м. Ведется административное расследование.

Астрахань МЧС Росприроднадзор Волга
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 1 июля

Думе предложили ввести в законодательство понятие "контрсанкционная информация"

Правительство перевело в рубли пошлины на экспорт зерна, подсолнечного масла и шрота

Постпредам ЕС сообщили о невозможности быстро ввести потолок цен на российскую нефть

Постпредам ЕС сообщили о невозможности быстро ввести потолок цен на российскую нефть

ГИБДД прекратит использовать средства фиксации нарушений ПДД в ручном режиме

ГИБДД прекратит использовать средства фиксации нарушений ПДД в ручном режиме

Следствие заподозрило, что Мау трудоустраивал "мертвые души" в РАНХиГС

Следствие заподозрило, что Мау трудоустраивал "мертвые души" в РАНХиГС

МИД РФ рассмотрит вопрос о закрытии посольства в Болгарии

Власти объяснили задымление у Крымского моста учениями

Власти объяснили задымление у Крымского моста учениями

Убийц пятилетней девочки приговорили в Костроме к пожизненному заключению

Убийц пятилетней девочки приговорили в Костроме к пожизненному заключению

Обвиняемый в госизмене Дмитрий Колкер не проводил закрытых исследований в НГУ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });