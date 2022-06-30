Росприроднадзор зафиксировал новое загрязнение Волги у Астрахани

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Радужное пятно в акватории Волги, близ берега в Астрахани осмотрели специалисты межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, сообщает пресс-служба управления в четверг.

"Поступила информация о загрязнении поверхности реки всплывающей радужной пленкой в районе Якорной стоянки №6. Факт загрязнения нефтепродуктами подтвердился. Общая площадь загрязнения составила 500 кв. метров", - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что место загрязнения в районе ул. Волжской осмотрели инспекторы управления, сотрудники МЧС, Морспасслужбы и линейного отдела полиции в портах Астрахани.

По результатам лабораторных исследований специалисты Росприроднадзора рассчитают размер вреда, причиненного Волге. Материалы передадут в УМВД РФ по Астраханской области.

Сотрудники Морспасслужбы занимаются ликвидацией загрязнения.

23 июня подтвердился факт загрязнения нефтепродуктами Волги у Петровской набережной в Астрахани. Общая площадь загрязнения составила 1 871 кв. метр. Ведется административное расследование.

В декабре 2021 года и марте этого года МЧС зафиксировала пять фактов загрязнения Волги нефтепродуктами.