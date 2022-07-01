Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

Думе предложили ввести в законодательство понятие "контрсанкционная информация"

Предлагается ограничить ее распространение в СМИ и интернете

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В российское законодательство может может быть введен термин "контрсанкционная информация": регулирование доступа к ней призвано снизить риски новых ограничений в условиях противостояния с "недружественными" государствами.

Комитет Госдумы по экономической политике 1 июля одобрил депутатскую поправку, которая вводит это понятие в правительственный законопроект № 135977-8, который был внесен в палату в начале июня и 14 июня прошел первое чтение. В рамках первого чтения он регулировал порядок заключения концессионных соглашений.

Депутаты в пятницу одобрили предложение ограничить распространение "контрсанкционной информации" среди неопределенного круга лиц, в том числе с использованием СМИ и интернета.

Под "контрсанкционной информацией" понимаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о совершенных или планируемых к совершению российскими физическими или юридическими лицами - участниками ВЭД-сделках (ВЭД - внешнеэкономическая деятельность), распространение которых может повлечь за собой введение санкций в отношении сторон таких сделок.

Предлагается не относить к контрсанкционной информации сведения, составляющие государственную, коммерческую тайну, и иные сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа в соответствии с федеральными законами; сведения, обязательные для размещения и использования в государственных, муниципальных и иных информационных системах; сведения, обязательные к распространению в соответствии с федеральными законами.

"Распространение контрсанкционной информации допускается только с письменного согласия ее обладателя - российского физического или юридического лица - участника ВЭД, совершившего или планирующего совершение сделки", - говорится в законопроекте.

Участник ВЭД в случае нарушения порядка распространения контрсанкционной информации вправе будет требовать от нарушителей возмещения убытков.

Требование о получении письменного согласия на распространение информации не касается органов государственной власти, председателя Банка России и его заместителей.

Ограничения будут прекращать действие со дня распространения контрсанкционной информации самим участником ВЭД или размещения им на своем сайте сообщения о прекращении действия ограничения на распространение контрсанкционной информации в отношении определенных сведений без раскрытия их содержания. Также ограничение снимается, если информацию озвучили представители государственной власти, председатель ЦБ и его замы.

"Распространение контрсанкционной информации с нарушением требований, установленных настоящей статьей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ, предусмотренную за разглашение информации с ограниченным доступом", - говорится в законопроекте.

В соответствии со статьей 13.14 КоАП, разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на должностных лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Во втором чтение Госдума должна рассмотреть этот законопроект 5 июля.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 1 июля

Правительство перевело в рубли пошлины на экспорт зерна, подсолнечного масла и шрота

Постпредам ЕС сообщили о невозможности быстро ввести потолок цен на российскую нефть

Постпредам ЕС сообщили о невозможности быстро ввести потолок цен на российскую нефть

ГИБДД прекратит использовать средства фиксации нарушений ПДД в ручном режиме

ГИБДД прекратит использовать средства фиксации нарушений ПДД в ручном режиме

Следствие заподозрило, что Мау трудоустраивал "мертвые души" в РАНХиГС

Следствие заподозрило, что Мау трудоустраивал "мертвые души" в РАНХиГС

МИД РФ рассмотрит вопрос о закрытии посольства в Болгарии

Власти объяснили задымление у Крымского моста учениями

Власти объяснили задымление у Крымского моста учениями

Убийц пятилетней девочки приговорили в Костроме к пожизненному заключению

Убийц пятилетней девочки приговорили в Костроме к пожизненному заключению

Обвиняемый в госизмене Дмитрий Колкер не проводил закрытых исследований в НГУ

Суд на Украине арестовал корпоративные права структур Дерипаски в НГЗ

Суд на Украине арестовал корпоративные права структур Дерипаски в НГЗ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });