Думе предложили ввести в законодательство понятие "контрсанкционная информация"

Предлагается ограничить ее распространение в СМИ и интернете

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В российское законодательство может может быть введен термин "контрсанкционная информация": регулирование доступа к ней призвано снизить риски новых ограничений в условиях противостояния с "недружественными" государствами.

Комитет Госдумы по экономической политике 1 июля одобрил депутатскую поправку, которая вводит это понятие в правительственный законопроект № 135977-8, который был внесен в палату в начале июня и 14 июня прошел первое чтение. В рамках первого чтения он регулировал порядок заключения концессионных соглашений.

Депутаты в пятницу одобрили предложение ограничить распространение "контрсанкционной информации" среди неопределенного круга лиц, в том числе с использованием СМИ и интернета.

Под "контрсанкционной информацией" понимаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о совершенных или планируемых к совершению российскими физическими или юридическими лицами - участниками ВЭД-сделках (ВЭД - внешнеэкономическая деятельность), распространение которых может повлечь за собой введение санкций в отношении сторон таких сделок.

Предлагается не относить к контрсанкционной информации сведения, составляющие государственную, коммерческую тайну, и иные сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа в соответствии с федеральными законами; сведения, обязательные для размещения и использования в государственных, муниципальных и иных информационных системах; сведения, обязательные к распространению в соответствии с федеральными законами.

"Распространение контрсанкционной информации допускается только с письменного согласия ее обладателя - российского физического или юридического лица - участника ВЭД, совершившего или планирующего совершение сделки", - говорится в законопроекте.

Участник ВЭД в случае нарушения порядка распространения контрсанкционной информации вправе будет требовать от нарушителей возмещения убытков.

Требование о получении письменного согласия на распространение информации не касается органов государственной власти, председателя Банка России и его заместителей.

Ограничения будут прекращать действие со дня распространения контрсанкционной информации самим участником ВЭД или размещения им на своем сайте сообщения о прекращении действия ограничения на распространение контрсанкционной информации в отношении определенных сведений без раскрытия их содержания. Также ограничение снимается, если информацию озвучили представители государственной власти, председатель ЦБ и его замы.

"Распространение контрсанкционной информации с нарушением требований, установленных настоящей статьей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ, предусмотренную за разглашение информации с ограниченным доступом", - говорится в законопроекте.

В соответствии со статьей 13.14 КоАП, разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на должностных лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Во втором чтение Госдума должна рассмотреть этот законопроект 5 июля.