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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Вступили в силу ограничения для публикации "контрсанкционной информации"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит в законодательство понятие "контрсанкционная информация": регулирование доступа к ней призвано снизить для компаний, работающих с внешними рынками, риски новых ограничений в условиях противостояния с "недружественными" государствами.

Документ (№135977-8) Госдума приняла 6 июля, Совет Федерации одобрил 8 июля.

Контрсанкционная информация - это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о совершенных или планируемых к совершению российскими физическими или юридическими лицами - участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) сделках, распространение которых может повлечь за собой введение в отношении сторон таких сделок мер ограничительного характера.

Закон ограничивает распространение контрсанкционной информации "среди неопределенного круга лиц", в том числе с использованием СМИ и интернета.

"Распространение контрсанкционной информации допускается только с письменного согласия ее обладателя - российского физического или юридического лица - участника ВЭД, совершившего или планирующего совершение сделки", - говорится в подписанном законе.

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Участник ВЭД в случае нарушения порядка распространения контрсанкционной информации вправе будет требовать от нарушителей возмещения убытков.

Требование о получении письменного согласия на распространение информации не касается органов государственной власти, председателя Банка России и его заместителей.

Ограничения будут прекращать действие со дня распространения контрсанкционной информации самим участником ВЭД или размещения им на своем сайте сообщения о прекращении действия ограничения на распространение контрсанкционной информации в отношении определенных сведений без раскрытия их содержания. Также ограничение снимается, если информацию озвучили представители государственной власти, председатель ЦБ и его замы.

"Распространение контрсанкционной информации с нарушением требований, установленных настоящей статьей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ, предусмотренную за разглашение информации с ограниченным доступом", - говорится в подписанном законе.

Статья 13.14 КоАП предусматривает за разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, штрафы для граждан в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; для должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.

К "контрсанкционной информации" не будут относиться сведения, составляющие государственную и коммерческую тайну, а также иные сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа в соответствии с федеральными законами; сведения, обязательные для размещения и использования в государственных, муниципальных и иных информационных системах; сведения, обязательные к распространению в соответствии с федеральными законами.

Подписанный закон также приостанавливает до 1 января 2025 г. обязанность для ряда государственных корпораций размещать информацию в интернете. Среди информации, публикация которой будет приостановлена - годовой отчет ВЭБ.РФ, госкорпорации "Ростех", госкомпании "Автодор", Фонда развития территорий. Помимо этого "Автодор" не сможет публиковать решение о назначении председателя правления; документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета и правления; годовую бухгалтерскую отчетность; аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Все публично-правовые компании до 1 января 2025 г. будут ограничены в публикации годового отчета, решения о назначении генерального директора, сведения о составе наблюдательного совета и правления; годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; аудиторского заключения; отчетов об инвестировании временно свободных средств публично-правовой компании.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Россия
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