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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

Новая версия скандального памятника Алёнке установлена в Нововоронеже

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Новая версия памятника Алёнке установлена в Нововоронеже (Воронежская область) на месте монумента, который был демонтирован в 2020 году по просьбе возмущенных горожан.

Как сообщает телеграм-канал Нововоронежской АЭС, новый арт-объект "Алёнка" установлен во время первого городского фольклорного праздника "Истоки".

На табличке постамента, где установлен арт-объект, говорится, что памятник открыт в честь 250-летия села Новая Аленовка.

Первый памятник Алёнке был открыт в Нововоронеже 18 декабря 2020 года в честь 250-летия села Новая Аленовка. По местной легенде, девушка Аленка пришла на Дон, нашла красивое место у небольшого ручья, позвала туда людей, и они основали селение.

Однако внешний вид металлической Аленки шокировал общественность из-за непропорционального тела и пугающего лица. Местные жители попросили убрать памятник. Спустя три дня местная администрация демонтировала арт-объект. В администрации заверили, что бюджетных средств на его создание потрачено не было: памятник был установлен на деньги общественной организации. При этом в администрацию поступило несколько десятков заявок о желании приобрести арт-объект.

Также сообщалось, что власти Нововоронежа приняли решение об установке нового памятника Аленке взамен демонтированного арт-объект.

Воронежская область Нововоронеж
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