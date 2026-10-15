В Вологде переделают некорректную скульптуру кружевницы

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Вологде переделают скульптуру кружевницы, установленную недавно, из-за того, что на ней изображена европейская, а не вологодская техника кружевоплетения и за это ее начали критиковать в соцсетях, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"Мы заказывали одну малую архитектурную форму, а приехала другая. Не соблюдены каноны кружевоплетения, поэтому сегодня же уберут, такое поручение дал, переделают, и уже нормальную скульптурную композицию возведем на этом благоустроенном пространстве (...) на улице Мира", - написал он в Max и добавил, что разделяет отношение к этой ошибке кружевниц и представителя МИД Марии Захаровой.

В соцсетях начали публиковать коллажи фотографий скульптуры и настоящих вологодских кружевниц, обращая внимание на то, что коклюшки и подушка у скульптуры - европейского образца, тогда как должен быть характерный для Вологды валик.

Сюжет об этом телеканала "Русский Север" прокомментировала представитель МИД Мария Захарова. Она написала, что "традиции надо хранить, а не хоронить и гробить", напомнила, что уже было много "таких ляпов", "и с орденами, и с оружием на скульптурах", и выразила надежду, что и на этот раз ошибку исправят.