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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

Начальник Генштаба РФ проверил группировки войск, задействованные в спецоперации

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU -Начальник российского генштаба Валерий Герасимов проверил группировки войск, которые участвуют в специальной военной операции на территории Украины, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Генерал армии Валерий Герасимов заслушал командующих о применении войск в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских войск на различных направлениях", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

26 июня Минобороны РФ сообщало, что глава ведомства Сергей Шойгу посетил командные пункты российской группировки, которая проводит спецоперацию на Украине. Т

24 июня Минобороны РФ назвало имена командующих российскими войсками на Украине.

Южной группировкой руководит главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин, группировкой "Центр" - командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, следовало из сообщения Минобороны РФ.

Минобороны Генштаб Украина Валерий Герасимов
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