Минобороны РФ заявило о значительных потерях армии Украины на всех направлениях

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что украинская сторона несет значительные потери на всех направлениях.

"Противник несет значительные потери на всех направлениях. В районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад, только за сутки боев потеряли более 50 процентов личного состава", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"В районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием Воздушно-космических сил нанесен удар по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады. Уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих и около 15-ти единиц военной техники", - сказал он.

По данным Конашенкова, ударами российской авиации поражена база временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады, располагавшаяся на территории тракторного завода в Харькове.

"Уничтожены до 30 человек личного состава и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники", - сообщил представитель Минобороны.