ФССП будет добиваться взыскания штрафов с Meta, Twitter и других организаций

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов заявил, что его ведомство продолжит работу по исполнению судебных решений в отношении иностранных организаций, не имеющих российских представительств, в том числе Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и Twitter.

"Конечно, мы ведём работу в рамках действующего российского законодательства. Несмотря на различные сложности, которые могут возникнуть, при наличии вступившего в силу судебного решения Федеральная служба судебных приставов исполняет его", - сказал "Интерфаксу" главный пристав России на полях Петербургского международного юридического форума.

Юбилейный Х Петербургский международный юридический форум впервые за два года прошёл в очном формате с 29 июня по 1 июля.

Штрафы

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, Likee - с начала прошлого года неоднократно привлекались к ответственности за нарушение российского законодательства.

Сумма штрафов в отношении всех этих иностранных компаний, подвергнутых им в РФ с начала 2021 года, составляет уже более 200 млн рублей.

Также за неоднократные нарушения российского законодательства компании Meta и Google подверглись в РФ оборотным штрафам в виде 5% от их годовой выручки за 2020 год. Так, суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 7,2 млрд рублей оборотных штрафов.

В конце мая стало известно, что российские судебные приставы добились от Google полного взыскания оборотного штрафа.