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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

Жара в Петербурге снова обновила суточный рекорд

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Максимум температуры воздуха для 2 июля перекрыт в Петербурге в субботу, сообщил главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

Днем воздух прогрелся до +31,8 градуса. Это выше значения, которое раньше считалось максимальным для 2 июля в северной столице: "рекорд 2011 года (+31,5 градуса) перекрыт второй день подряд".

Накануне днем температура воздуха в Петербурге достигла +31,9 градуса. Таким образом, был побит суточный рекорд по жаре, установленный в 2011 году (+30,9 градуса).

В воскресенье, как прогнозируют синоптики, в город придет незначительное похолодание: температура опустится до +28 градусов.

Петербург
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Что произошло за день: суббота, 2 июля

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