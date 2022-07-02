Жара в Петербурге снова обновила суточный рекорд

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Максимум температуры воздуха для 2 июля перекрыт в Петербурге в субботу, сообщил главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

Днем воздух прогрелся до +31,8 градуса. Это выше значения, которое раньше считалось максимальным для 2 июля в северной столице: "рекорд 2011 года (+31,5 градуса) перекрыт второй день подряд".

Накануне днем температура воздуха в Петербурге достигла +31,9 градуса. Таким образом, был побит суточный рекорд по жаре, установленный в 2011 году (+30,9 градуса).

В воскресенье, как прогнозируют синоптики, в город придет незначительное похолодание: температура опустится до +28 градусов.