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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Жителей Подмосковья призвали не бояться двухметровых червей в водоемах

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В подмосковных водоемах купающиеся стали замечать длинных червей - волосатиков, или нематоморфов, их длина может достигать двух метров, но для людей они не опасны, сообщило областное Министерство экологии.

Ранее о появлении в водоемах гигантских червей сообщали СМИ.

"В воде люди встречаются с непонятным явлением - длинным и тонким червем, достигающим до двух метров в длину. Это черви-волосатики, иначе - нематоморфы. (...) Для людей эти черви безопасны. Они не кусаются и не откладывают в них личинки, - заверили в Минэкологии. - Если человек или домашнее животное и проглотит случайно личинку, то она погибнет при попадании в ЖКТ".

Волосатики живут в пресной воде, любят канавы. В начале июля у них начинается период спаривания. Для этого они выбирают пресные водоемы, где люди и замечают шевелящиеся клубки во время купания.

Московская область Минэкологии
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